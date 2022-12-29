В Петербурге ищут развратного Женечку, который слал школьнику интимные фото

Два дня жительница Приморского района думала, заявлять ли в полицию о шокирующей переписке, которую нашли в телефоне сына. И все-таки пришла.



36-летняя женщина обратилась в полицию накануне около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 29 декабря. Она, по предварительной информации, сообщила, что за два дня до этого нашла в телефоне 12-летнего сына переписку с неким Женечкой. С сентября этого года он общался со школьником и присылал ему фотографии интимного содержания.



Семья у ребенка не полная, но благополучная.

