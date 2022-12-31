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    «Спасибо за печальные саундтреки к счастливым годам». В Петербурге прощаются с «эхопрокуренныхподъездов»

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    В Петербурге нашли мёртвым лидера андеграундного рэп-проекта «эхопрокуренныхподъездов» Андрея Райкконена. Об этом 31 декабря в соцсетях сообщили его друзья.

    По их словам, Андрей жаловался на плохое самочувствие. С 29 декабря он перестал выходить на связь, попасть к нему в квартиру удалось только накануне Нового года.

    «Вскрыли квартиру. Умер», — написали друзья.

    Андрей Райкконен, он же «эхопрокуренныхподъездов», он же ЭПП — исполнитель экспериментального околоабстрактного хип-хопа из Мурманска. 2 декабря отмечал день рождения, 17-го собирался с выступлением в Москву, но перенёс концерт на конец января: «Приболел, буду рад видеть вас чуть позже».

    Знакомые, коллеги и поклонники прощаются с ним в соцсетях: «Ну и конец у этого года, просто нет слов. Спасибо за печальные саундтреки к самым счастливым годам, Андрей».

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