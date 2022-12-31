Игра в подкидного Пригожина. МВД отбивается от признаков ЧВК

Один чудак захотел привлечь Евгения Пригожина за наёмничество. Отец ЧВК заявил, мол, «делу хода не дали». Автор «Фонтанки» раскрывает это высказывание: силовиков поставили в интересную позу — они ищут в своих рядах того ненормального, кто лишь начнет проверять неприкасаемого.
На днях самый уверенный бизнесмен современности Евгений Пригожин инициировал очередной яркий комментарий. Его спросили, что он думает по поводу какого-то заявления о привлечении его за вербовку наемников. Евгений Пригожин ответил: «Я в курсе, что такая проверка была. Но насколько мне известно, делу ход не дали». А далее, как всегда, бодро — про целиком его ответственность за ЧВК «Вагнер».
Журналист «Фонтанки» узнал о необычайных приключениях этого смешного заявления возмущенного гражданина. Также я просто прошу найти хоть капельку сострадания к полицейским, кто теперь изворачивается на все лады.
Какого-то черта в Следственный комитет Владивостока поступило обращение от некоего Молчанова, о ком пока, кроме фамилии, и знать никто ничего не желает. Он действительно собрал воедино кучу публикаций о понятной частной военной компании, вербовках в колониях и так далее. Потом — потребовал возбудить уголовное дело. Оригинальный заход на Владивосток не поддается анализу, тем более что местные силовики тут же мудро направили заявление в свой же центральный аппарат и забыли.
В столице сей электронный документ запустили по подследственности — в МВД РФ, оттуда — в ГУ МВД по Москве. Из штаба почему-то его закинули в Северо-Восточный округ МВД по столице (тоже без комментариев). Там расписали в свой же Центр «Э» (интересно, экстремизму в данном случае кого?). И тут уже гневное письмо попалось реальному оперу. «Не вопрос», — подумал он и порылся в «Яндексе». Но не для того, чтобы сличить ссылки заявителя о Евгении Пригожине. Сотрудник удостоверился — бизнесмен точно имеет отношение к Северной столице. Так, потирая ладони, в сопроводительном письме от 21 декабря и указали адресат — ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В нашем ГУ МВД тоже не простачки сидят. Легкий мониторинг указал на открытие «ЧВК Вагнер Центра» с лозунгом «Ломаем стереотипы». Поэтому бумажку мигом запулили по территориальности — в полицию Невского района.
Но и здесь дураков нет. Сотрудники этого УМВД в секунду связали Пригожина с компаниями, где в названии фигурирует «Конкорд», а это, извините, — не к ним. Вот так, неукоснительно и процедурно зарегистрированное во Владивостоке по всем безупречным правилам, шлепнулось на Васильевский.
На острове его вертели и так и эдак. Сами полазили по Сети и хотели было по месту проживания закинуть в Приморский район, где расположен коттеджный поселок «Северный Версаль», но оттуда пригрозили кулаком — даже не вздумайте. Да, ситуация складывалась пиковая. На выручку пришел коллега старой закваски.
— Диктую, пишите, — скомандовал ветеран.
Далее автор чуть вольно излагает официальный текст: «В наш адрес 13 декабря поступило заявление такого-то о привлечении Пригожина Е. В. к уголовной ответственности за то-то… В ходе изучения данного заявления каких-либо признаков совершения преступлений
Есть ощущение, что вряд ли там смирятся. Судя по всему, пойдут на второй круг. Можно, конечно, разбежаться и туда ее — на Чукотку, например. И начать исходящее неожиданно и вероломно — мол, видится целесообразным…
Автор «Фонтанки» сочувствует всем принимающим участие в этом забеге, поэтому рекомендует отфутболить все это в Чечню. А стартовать казенно: «Для принятия решения по существу». 100% успех.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»