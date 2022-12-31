Игра в подкидного Пригожина. МВД отбивается от признаков ЧВК

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Один чудак захотел привлечь Евгения Пригожина за наёмничество. Отец ЧВК заявил, мол, «делу хода не дали». Автор «Фонтанки» раскрывает это высказывание: силовиков поставили в интересную позу — они ищут в своих рядах того ненормального, кто лишь начнет проверять неприкасаемого.



На днях самый уверенный бизнесмен современности Евгений Пригожин инициировал очередной яркий комментарий. Его спросили, что он думает по поводу какого-то заявления о привлечении его за вербовку наемников. Евгений Пригожин ответил: «Я в курсе, что такая проверка была. Но насколько мне известно, делу ход не дали». А далее, как всегда, бодро — про целиком его ответственность за ЧВК «Вагнер».



Журналист «Фонтанки» узнал о необычайных приключениях этого смешного заявления возмущенного гражданина. Также я просто прошу найти хоть капельку сострадания к полицейским, кто теперь изворачивается на все лады.



Какого-то черта в Следственный комитет Владивостока поступило обращение от некоего Молчанова, о ком пока, кроме фамилии, и знать никто ничего не желает. Он действительно собрал воедино кучу публикаций о понятной частной военной компании, вербовках в колониях и так далее. Потом — потребовал возбудить уголовное дело. Оригинальный заход на Владивосток не поддается анализу, тем более что местные силовики тут же мудро направили заявление в свой же центральный аппарат и забыли.

В столице сей электронный документ запустили по подследственности — в МВД РФ, оттуда — в ГУ МВД по Москве. Из штаба почему-то его закинули в Северо-Восточный округ МВД по столице (тоже без комментариев). Там расписали в свой же Центр «Э» (интересно, экстремизму в данном случае кого?). И тут уже гневное письмо попалось реальному оперу. «Не вопрос», — подумал он и порылся в «Яндексе». Но не для того, чтобы сличить ссылки заявителя о Евгении Пригожине. Сотрудник удостоверился — бизнесмен точно имеет отношение к Северной столице. Так, потирая ладони, в сопроводительном письме от 21 декабря и указали адресат — ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В нашем ГУ МВД тоже не простачки сидят. Легкий мониторинг указал на открытие «ЧВК Вагнер Центра» с лозунгом «Ломаем стереотипы». Поэтому бумажку мигом запулили по территориальности — в полицию Невского района.

Но и здесь дураков нет. Сотрудники этого УМВД в секунду связали Пригожина с компаниями, где в названии фигурирует «Конкорд», а это, извините, — не к ним. Вот так, неукоснительно и процедурно зарегистрированное во Владивостоке по всем безупречным правилам, шлепнулось на Васильевский. На острове его вертели и так и эдак. Сами полазили по Сети и хотели было по месту проживания закинуть в Приморский район, где расположен коттеджный поселок «Северный Версаль», но оттуда пригрозили кулаком — даже не вздумайте. Да, ситуация складывалась пиковая. На выручку пришел коллега старой закваски.



— Диктую, пишите, — скомандовал ветеран. Далее автор чуть вольно излагает официальный текст: «В наш адрес 13 декабря поступило заявление такого-то о привлечении Пригожина Е. В. к уголовной ответственности за то-то… В ходе изучения данного заявления каких-либо признаков совершения преступлений Пригожиным Е. В. на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга не установлено. Учитывая неукоснительное требование статьи 152 УПК РФ (место производства предварительного расследования) и приказа МВД РФ «О едином учете преступлений», направляем материал проверки в Центр противодействия экстремизму МВД РФ. С глубоким уважением, дата, подпись». Эта должностная мистерия случилась 25 декабря. То есть до Москвы уже долетело.



Есть ощущение, что вряд ли там смирятся. Судя по всему, пойдут на второй круг. Можно, конечно, разбежаться и туда ее — на Чукотку, например. И начать исходящее неожиданно и вероломно — мол, видится целесообразным…



Автор «Фонтанки» сочувствует всем принимающим участие в этом забеге, поэтому рекомендует отфутболить все это в Чечню. А стартовать казенно: «Для принятия решения по существу». 100% успех.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

