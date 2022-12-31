Полиция нашла сентиментального налётчика из ломбарда на Науки. Разбоями маме он помогает не впервые

Два дня дали погулять предполагаемому налётчику, который предпочёл деньгам спокойствие расплакавшейся сотрудницы ломбарда в Калининском районе Петербурга. Женщину он пугал игрушкой.

О задержании 27-летнего подозреваемого в разбое ГУ МВД по Петербургу и области сообщает 31 декабря. Мужчина не разминулся с оперативниками у собственного дома на Сиреневом бульваре, 22/26, накануне днём.

«С гранатой зашёл. В содеянном раскаиваюсь и очень жалею об этом», — подтвердил он на камеру визит в ломбард на проспекте Науки 28 декабря.

Налётчик требовал денег и золота, пугал сотрудницу, а потом сам же успокаивал. Деньги, как заявлял, нужны ему на операцию матери. Ушёл с пустыми руками, поздравив перепуганную женщину с наступающим.

По информации «Фонтанки», 27-летний мужчина в мае вышел на свободу, отбыв срок за аналогичное преступление. В сентябре 2021-го он нагрянул в микрофинансовую организацию на Одоевского с ножом, заверил сотрудницу, что готов его использовать, и сбежал с 4 тысячами рублей.



В процессе он рассказывал, что растит малолетнего ребёнка, работает, помогает тяжелобольной родне. Суд тогда заключил, что временные материальные затруднения, связанные с необходимостью оплаты лечения матери, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

