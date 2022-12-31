    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    755мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Полиция нашла сентиментального налётчика из ломбарда на Науки. Разбоями маме он помогает не впервые

    2933
    3 комментария

    Два дня дали погулять предполагаемому налётчику, который предпочёл деньгам спокойствие расплакавшейся сотрудницы ломбарда в Калининском районе Петербурга. Женщину он пугал игрушкой.

    ПоделитьсяПоделиться

    О задержании 27-летнего подозреваемого в разбое ГУ МВД по Петербургу и области сообщает 31 декабря. Мужчина не разминулся с оперативниками у собственного дома на Сиреневом бульваре, 22/26, накануне днём.

    «С гранатой зашёл. В содеянном раскаиваюсь и очень жалею об этом», — подтвердил он на камеру визит в ломбард на проспекте Науки 28 декабря.

    Граната оказалась пластиковой игрушкой, она изъята.

    «Фонтанка.ру»

    Налётчик требовал денег и золота, пугал сотрудницу, а потом сам же успокаивал. Деньги, как заявлял, нужны ему на операцию матери. Ушёл с пустыми руками, поздравив перепуганную женщину с наступающим.

    По информации «Фонтанки», 27-летний мужчина в мае вышел на свободу, отбыв срок за аналогичное преступление. В сентябре 2021-го он нагрянул в микрофинансовую организацию на Одоевского с ножом, заверил сотрудницу, что готов его использовать, и сбежал с 4 тысячами рублей.

    В процессе он рассказывал, что растит малолетнего ребёнка, работает, помогает тяжелобольной родне. Суд тогда заключил, что временные материальные затруднения, связанные с необходимостью оплаты лечения матери, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

    Подсудимого приговорили к году колонии общего режима, большую часть срока он провёл в СИЗО. Судя по картотеке судов, на скамье подсудимых мужчина оказался не впервые. В 2018 году он попался на кассе магазина при попытке вынести колбасу, плавленый сыр и жвачку. В суде были снисходительны и назначили небольшой штраф.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close