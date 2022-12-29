Сентиментальный налёт. Преступник с гранатой довёл до слёз петербурженку в ломбарде и потерял запал

Женские слёзы оказались мощнее гранаты в ломбарде Калининского района Петербурга. Мамин сын не устоял. В распоряжении «Фонтанки» 29 декабря оказалась видеозапись нападения на проспекте Науки. Визитёр в белой бейсболке с нотками неуверенности требовал наполнить предусмотрительно принесённый пакет: «Деньги доставайте все и золото, ладно? Вот, в один пакет. Вы молодая, вам нечего рисковать, хорошо?»

«Фонтанка.ру»

Оценить успел с порога. Заявил, что вышел, потому что сотрудница молода, «понравилась как девушка». «В первый раз я вас пожалел, но во второй раз не буду жалеть, — говорит он и намекает, что сам не совсем пропащий: — У меня мама болеет».

Добывая деньги якобы на операцию, переходит к угрозам. Сотрудница, перед которой крутили «настоящую гранату», прониклась и поверила, что терять преступнику нечего. Реакция последовала ожидаемая, но мужчина оказался к слезам не готов. «Шутка», — тут же говорит он и просит не нажимать тревожную кнопку, успокоиться и попробовать ответить, не плача.