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    Сентиментальный налёт. Преступник с гранатой довёл до слёз петербурженку в ломбарде и потерял запал

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    Женские слёзы оказались мощнее гранаты в ломбарде Калининского района Петербурга. Мамин сын не устоял.

    В распоряжении «Фонтанки» 29 декабря оказалась видеозапись нападения на проспекте Науки. Визитёр в белой бейсболке с нотками неуверенности требовал наполнить предусмотрительно принесённый пакет: «Деньги доставайте все и золото, ладно? Вот, в один пакет. Вы молодая, вам нечего рисковать, хорошо?»

    «Фонтанка.ру»

    Оценить успел с порога. Заявил, что вышел, потому что сотрудница молода, «понравилась как девушка». «В первый раз я вас пожалел, но во второй раз не буду жалеть, — говорит он и намекает, что сам не совсем пропащий: — У меня мама болеет».

    Добывая деньги якобы на операцию, переходит к угрозам. Сотрудница, перед которой крутили «настоящую гранату», прониклась и поверила, что терять преступнику нечего. Реакция последовала ожидаемая, но мужчина оказался к слезам не готов.

    «Шутка», — тут же говорит он и просит не нажимать тревожную кнопку, успокоиться и попробовать ответить, не плача.

    «Всё, я убираюсь. <…> Не хочу вас расстраивать. Обижать не буду, ладно? Если вы обещаете на кнопку не нажимать. Я же к вам с пониманием. С наступающим вас, отметьте с близкими, — отступает налётчик, неловко добавляя: — Пожалуйста, не плачьте. Могу с вами побыть».

    Сотрудница, похоже, предпочла успокаиваться в одиночестве. В полиции решают вопрос с возбуждением уголовного дела и ищут сентиментального налётчика.

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