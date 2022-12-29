Грабитель в белой бейсболке пытался придать себе храбрости гранатой, но ушел из ломбарда в Петербурге ни с чем

Сотрудница ломбарда в Калининском районе Петербурга вовремя сказала нет пришедшему мужчине, и, скорее всего, заработала на новогоднюю премию от начальства.



Служба безопасности сети ломбардов в Петербурге обратилась в полицию накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. Сотрудница рассказала, что в 20:45 в помещение на проспекте Науки пришел мужчина. Он показал 30-летней продавщице гранату и потребовал денег и драгоценностей. Женщину довод не убедил, и она ответила отказом. После чего злоумышленник ретировался.