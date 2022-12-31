Почта, МРЭО, ЗАГС. Рассказываем, кто в Петербурге отдыхает или не отдыхает на каникулах

Фото: Майя Жинкина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





График большинства петербуржцев на новогодние праздники — суточный оливье с селедкой под шубой на завтрак, неспешные прогулки, встречи с родственниками и зимние забавы, если дождь не будет идти все девять дней (вроде как все же не будет). Но если вдруг придется заняться важными бумажными делами, то публикуем для вас графики работы тех, кто в принципе работает.



31 декабря отделения почты закроются в восемь часов вечера и откроются только 3 января. 7 января также будет выходным днем. Круглосуточные отделения перестанут работать в 21:00 и возобновят работу в 10 утра 1 января. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Особый график и у МРЭО — а то вдруг кто-то подарит вам на Новый год машину. 31 декабря отделы закроются в 20:00. С 1 по 3 и с 6 по 8 января они также работать не будут. Обратите внимание, что в рабочие дни выдача и замена прав заканчивается раньше, в 17:30.



Праздники праздниками, а радости и печали не меняются. Получить свидетельство о смерти можно в отделах Колпинского, Петродворцового, Пушкинского, Кронштадтского и Курортного районов 31 декабря с 10:00 до 15:00 и 6 января с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Отдел на Достоевского, 9, будет работать 3, 4, 5 января 2023 с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед.

Дворцы бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской никого не поженят раньше 9 января, другие районные ЗАГСы примут невест с женихами с 10 января нового года.



Со всеми остальными документами придется подождать. Запись почти во все МФЦ закроется 31 декабря в 13:00, вернутся к работе центры только 9-го января. Центры оказания услуг для бизнеса, сектор 5 МФЦ Калининского района, сектор 5 МФЦ Приморского района и мобильные офисы госуслуг в последний день этого года не работают вовсе.

У большинства банков тоже праздники, но платить по кредиту все равно придется вовремя. Сбер, например, закроет офисы 31 декабря на час раньше обычного, а 1, 3 и 7 будут работать только дежурные. В остальные дни каникул некоторые отделения будут работать в режиме выходного дня, информация о графике каждого конкретного отделения доступна на сайте и в приложении банка. ВТБ будет работать в режиме дежурных офисов, выбрав из списка всех отделений самые популярные — в Петербурге их несколько десятков, график у каждого свой, найти его можно в таблице на сайте банка.



Судя по карте, большая часть пунктов выдачи Ozon закроется в восемь вечера 31 декабря и возобновит работу в 10 утра 2 января — дальше забрать свои покупки можно будет в обычном режиме, но на всякий случай лучше проверить график работы конкретного пункта на сайте или в приложении. Примерно такая же ситуация у Wildberries, только закроются пункты выдачи в семь часов вечера 31 декабря, 1 января также выходной.

Естественно, все больницы, пожарные части и отделы полиции работают 24/7 365 дней в году. Другое дело поликлиники — для них комитетом по здравоохранению придуман особый график дежурства в каникулы.



По утверждению главы комздрава Дмитрия Лисовца, работать будут все поликлиники во всех районах, и детские, и взрослые — ежедневно на дежурства выйдет почти тысяча участковых врачей. Гриппозным и ковидным больным будут помогать специальные инфекционные бригады — от одной до трех в каждой взрослой поликлинике. Паллиативная помощь тоже не остановится, график у ответственных дежурных на руках. Отделения переливания крови при крупных стационарах и Городская станция переливания крови будут работать в праздничные дни 2, 4 и 6 января.



Налоговая, суды, приставы, Пенсионный фонд, который с 2023 года объединился с соцстрахом и стал социальным фондом, работать в каникулы с заявителями не будут.

«Фонтанка» работает для вас каждый день, без выходных и праздников!

