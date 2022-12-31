    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    755мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    На автомойке в Шушарах двое погибли от паров бензина

    5490
    9 комментариев

    Двое рабочих погибли на автомойке в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга 31 декабря 2022 г.

    Следственному комитету предстоит выяснить все обстоятельства гибели рабочих, не переживших стандартную чистку грузового автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

    Экстренные службы на грузовую автомойку в Шушарах вызвали в ночь на 31 декабря после того, как двое сотрудников предприятия, мывших контейнер бензовоза, потеряли сознание. Как пишет 47news, когда на место приехали полицейские, оба были уже мертвы.

    Известно, что грузовой «Вольво» с прицепом «Тонар» приехал на помывку накануне вечером. Его доверили 52-летнему гражданину Белоруссии и 23-летнему из Таджикистана. Свидетели рассказали, что во время работы один из мойщиков упал в цистерну, второй попытался вытащить коллегу и тоже упал. Предполагается, что оба отравились парами нефтепродуктов.

    Точную причину гибели мужчин установят судмедэксперты.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close