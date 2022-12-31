На автомойке в Шушарах двое погибли от паров бензина

Двое рабочих погибли на автомойке в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга 31 декабря 2022 г.



Следственному комитету предстоит выяснить все обстоятельства гибели рабочих, не переживших стандартную чистку грузового автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

Экстренные службы на грузовую автомойку в Шушарах вызвали в ночь на 31 декабря после того, как двое сотрудников предприятия, мывших контейнер бензовоза, потеряли сознание. Как пишет 47news, когда на место приехали полицейские, оба были уже мертвы.

Известно, что грузовой «Вольво» с прицепом «Тонар» приехал на помывку накануне вечером. Его доверили 52-летнему гражданину Белоруссии и 23-летнему из Таджикистана. Свидетели рассказали, что во время работы один из мойщиков упал в цистерну, второй попытался вытащить коллегу и тоже упал. Предполагается, что оба отравились парами нефтепродуктов.