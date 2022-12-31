Взрыв петарды в Пушкине сорвал с места полицию

Парадная жилого дома пострадала в результате тренировки новогоднего фейерверка в Пушкинском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кто не дошёл 600 метров до отведённой под пиротехнику площадки.



Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы накануне незадолго до шести часов вечера с Церковной, 17/7, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. Звонившая женщина рассказала, что рвануло в парадной её трёхэтажки. Из дома вылетели стёкла и незнакомые подростки.

Менее чем через пятнадцать минут полицейские лично оценили повреждения. Причиной считают петарду. По счастью, пострадала только парадная. В ближайшее время сотрудники будут вглядываться в лица на записях с камеры домофона.