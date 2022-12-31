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    Взрыв петарды в Пушкине сорвал с места полицию

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    Парадная жилого дома пострадала в результате тренировки новогоднего фейерверка в Пушкинском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кто не дошёл 600 метров до отведённой под пиротехнику площадки.

    Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы накануне незадолго до шести часов вечера с Церковной, 17/7, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. Звонившая женщина рассказала, что рвануло в парадной её трёхэтажки. Из дома вылетели стёкла и незнакомые подростки.

    Менее чем через пятнадцать минут полицейские лично оценили повреждения. Причиной считают петарду. По счастью, пострадала только парадная. В ближайшее время сотрудники будут вглядываться в лица на записях с камеры домофона.

    Для официального и безопасного запуска фейерверков и прочей пиротехники в Петербурге выделили под три десятка площадок. Пушкинская находится рядом с Домом молодёжи «Царскосельский» — это примерно в пяти минутах быстрым шагом от пострадавшей трёхэтажки.

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    Петарда
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