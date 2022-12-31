Стрелявший в головы мужчине и женщине в Ленобласти задержан под Ярославлем. Он сам пришел в больницу

В Ярославской области задержан мужчина, стрелявший в мужчину и женщину в Ленинградской области. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба СК по региону.



Подозреваемому 41 год. Задержан он был после того, как ночью пришел в больницу Ростова Великого, сообщает 47news. По данным издания, мужчина рассказал врачам о том, что выпивал ночью, а потом у него оказалось сильно разбито лицо.

В такой ситуации медики отправляют информацию в полицию. На место прибыл наряд, а во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске.