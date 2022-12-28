Под Тихвином найдены тела мужчины и женщины. Им стреляли в головы

Сотрудники Следственного комитета и полиции устанавливают обстоятельства гибели двух человек в Тихвинском районе Ленобласти.
Как сообщает вечером 28 декабря портал 47news со ссылкой на региональное управление СК, в среду в одной из квартир в посёлке Мехбаза были обнаружены тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины с огнестрельными ранениями в голову.
Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области
Сейчас на месте происшествия работает группа следователей во главе с руководителем СК Ленобласти Сергеем Сазиным совместно с коллегами-криминалистами из районного МВД. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предполагаемого злоумышленника ищут.