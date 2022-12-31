80 лет новогодних обращений. Посмотрите наше универсальное телепоздравление — от Калинина до Путина

Новогодние обращения первых лиц государства с голубого экрана не всегда были такими, к каким мы привыкли. Традицию записывать телепоздравления ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, до этого советскому человеку приходилось довольствоваться только обращениями в газетах и по радио.
Первое в истории СССР, к слову, прозвучало в 1941 году. Зачитывал речь тогда председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Калинин, а среди слов приветствия были «Партизаны и партизанки!» После смерти Калинина новогодние радиообращения были прерваны. Возродить практику пытался председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, но попытки не увенчались особым успехом.
Первое телеобращение в классическом и привычном для нас виде состоялось 31 декабря 1970 года. Затем из-за болезни Брежнева от практики личных поздравлений отказались. С конца 1970-х годов новогодние обращения от имени партии и правительства зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов, но ничем сенсационным они, как и последующие, увы, не запомнились.
Все стало гораздо интереснее с приходом Горбачева. В 1986 году с экранов телевизора впервые прозвучало «год уходящий был непростым», а в 1990 он уже в качестве первого и последнего президента СССР открыто признал «ошибки руководства страны». В 1991 с Новым годом советских граждан вместо Горбачева поздравил Михаил Задорнов — больше выступать было просто некому.
Позже ситуация с поздравлениями снова стабилизировалась. Новогодние обращения Ельцина с призывом «ободрить тех, кто устал и отчаялся» россияне слушали следующие восемь лет, пока в преддверии нового тысячелетия Борис Николаевич не произнес легендарное «я устал, я ухожу». Тогда, в 1999 году, состоялось сразу два телеобращения руководителей России: первое показали в полдень, а через 12 часов по телевидению из кабинета выступил уже новый глава государства —
Интересно, что поздравления Путина мало отличались от его нынешних и сильно — от поздравлений предыдущих руководителей страны. Обращения по телевизору стали простыми: президент желал зрителям того, что мы каждый год желаем своим близким, — счастья, здоровья и благополучия.
В 2008 традицию «душевных» поздравлений ненадолго перехватил Дмитрий Медведев, а затем все снова вернулось на круги своя. Поздравляя, Владимир Путин старается немного вспомнить прошлое, упомянуть ветеранов ВОВ и тех, кто сейчас находится «вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работает на предприятиях и дежурят в больницах», немного поговорить о традициях, ну и, конечно, произнести ставшее уже легендарным: «С праздником! С Новым, (вставить нужный год) годом!»
Вероятно, и этот год не станет исключением. Ну а пока в ожидании нового поздравления президента предлагаем вам посмотреть универсальное — за все 80 лет. С Новым, 2023 годом!