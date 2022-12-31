80 лет новогодних обращений. Посмотрите наше универсальное телепоздравление — от Калинина до Путина

Новогодние обращения первых лиц государства с голубого экрана не всегда были такими, к каким мы привыкли. Традицию записывать телепоздравления ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, до этого советскому человеку приходилось довольствоваться только обращениями в газетах и по радио.

Первое в истории СССР, к слову, прозвучало в 1941 году. Зачитывал речь тогда председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Калинин, а среди слов приветствия были «Партизаны и партизанки!» После смерти Калинина новогодние радиообращения были прерваны. Возродить практику пытался председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, но попытки не увенчались особым успехом.

Первое телеобращение в классическом и привычном для нас виде состоялось 31 декабря 1970 года. Затем из-за болезни Брежнева от практики личных поздравлений отказались. С конца 1970-х годов новогодние обращения от имени партии и правительства зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов, но ничем сенсационным они, как и последующие, увы, не запомнились.

Все стало гораздо интереснее с приходом Горбачева. В 1986 году с экранов телевизора впервые прозвучало «год уходящий был непростым», а в 1990 он уже в качестве первого и последнего президента СССР открыто признал «ошибки руководства страны». В 1991 с Новым годом советских граждан вместо Горбачева поздравил Михаил Задорнов — больше выступать было просто некому.