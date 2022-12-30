Вспыхивают, но не салюты. Перед Новым годом в Петербурге тушат машины

В пятницу, 30 декабря, в разных районах Петербурга горели три машины. Никто не пострадал — кроме чувств автовладельцев, лишившихся транспорта перед праздником.



О происшествиях сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. Первый автомобиль, Hyundai, загорелся ближе к семи вечера у дома 31, корп. 1, на улице Салова. Через час последовал пожар у дома 68, корп. 2, по Дальневосточному проспекту, где сгорела Kia Сeed, а в начале девятого огонь объял Mitsubishi в поселке Тарховка.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о мощном пожаре на складе на проспекте Непокоренных, который охватил 150 «квадратов». Его тушили по повышенному номеру сложности, а на месте происшествия даже брали пробы воздуха.

