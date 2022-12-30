    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, ю-з

    754мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Вспыхивают, но не салюты. Перед Новым годом в Петербурге тушат машины

    2655
    2 комментария

    В пятницу, 30 декабря, в разных районах Петербурга горели три машины. Никто не пострадал — кроме чувств автовладельцев, лишившихся транспорта перед праздником.

    О происшествиях сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. Первый автомобиль, Hyundai, загорелся ближе к семи вечера у дома 31, корп. 1, на улице Салова. Через час последовал пожар у дома 68, корп. 2, по Дальневосточному проспекту, где сгорела Kia Сeed, а в начале девятого огонь объял Mitsubishi в поселке Тарховка.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о мощном пожаре на складе на проспекте Непокоренных, который охватил 150 «квадратов». Его тушили по повышенному номеру сложности, а на месте происшествия даже брали пробы воздуха.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close