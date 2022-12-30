    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Экономика и санкции

    «Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 самолётов Boeing

    853
    обсудить

    Российский перевозчик «Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777–300ER, которые с 2013–2014 годов находились в финансовом лизинге. Об этом вечером 30 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании.

    В «Аэрофлоте» уточнили, что данная сделка была произведена в рамках исполнения поручения правительства РФ и «с учётом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов».

    Ранее «Фонтанка» писала, что, по словам гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, в настоящий момент у компании из-за санкций арестовано за рубежом 13 самолётов иностранного производства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close