«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 самолётов Boeing

Российский перевозчик «Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777–300ER, которые с 2013–2014 годов находились в финансовом лизинге. Об этом вечером 30 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании.



В «Аэрофлоте» уточнили, что данная сделка была произведена в рамках исполнения поручения правительства РФ и «с учётом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов».



Ранее «Фонтанка» писала, что, по словам гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, в настоящий момент у компании из-за санкций арестовано за рубежом 13 самолётов иностранного производства.

