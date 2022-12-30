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    В Турции задержали одного из вероятных виновников смертельного взрыва в ресторане

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    Турецкая полиция задержала человека, который может быть причастен к взрыву газа в ресторане в провинции Айдын. Об этом 30 декабря в своих соцсетях заявил глава минюста страны Бекир Боздаг, пишет ТАСС.

    Чиновник уточнил, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Выдан ордер на задержание пятерых сотрудников заведения.

    Взрыв в ресторане в районе города Назилли произошел днем в пятницу, во время работ по замене газовой трубы. По предварительным данным, погибли семь человек, еще пятеро пострадали.

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