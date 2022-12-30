Чудовищный взрыв в ресторане в Турции. Погибли люди

Не менее семи человек стали жертвами взрыва в городе Айдын в Турции, еще пятеро пострадали. Об этом 30 декабря сообщил губернатор Гусейн Аксой, пишет CNN Türk.
По его словам, взрыв произошел днем в ресторане в районе Назилли во время работ по замене газовой трубы, уточняет Haber7. После этого начался пожар. На место прибыли спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.
Председатель городского отделения Партии справедливости и развития Турции Мустафа Абак заявил изданию A Haber, что среди погибших четыре женщины и трое детей.