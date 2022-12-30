На Сахалине осудили военного, который оставил часть, чтобы избежать отправки на Украину и «праздно провести время»

Установлено, что 24 июля Санников покинул место временной дислокации своей части в Белгородской области с целью избежать отправки в зону боевых действий на Украине и желая «праздно провести время». Прятался он в Пермском крае и других регионах. Нашли его только 31 августа, когда он попал в Сахалинскую областную больницу с алкогольным отравлением.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего по фамилии Санников. Его признали виновным по уголовной статье о самовольном оставлении части, сообщает пресс-служба суда.

Суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



Накануне «Фонтанка» писала, что в Челябинской области арестовали мобилизованного старшего сержанта, который мог до смерти забить капитана в пьяной драке.

