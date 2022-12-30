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    В Петербурге 200 тысяч человек отказались получать бумажные квитанции за свет

    1996
    11 комментариев

    Более двух сотен тысяч петербуржцев отказались получать бумажные квитанции за свет и сделали выбор в пользу электронных, сообщили в Петроэлектросбыте.

    «Уже 207 640 жителей Санкт-Петербурга, которые оплачивают ЖКУ через «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», отказались от получения бумажного счета! Выбирая получение единого платежного документа в электронном виде, вы вносите ощутимый вклад в сохранение лесов нашей страны», — говорится в рассылке компании клиентам 30 декабря.

    Интервью с главой расчетного центра о будущей единой квитанции ЖКХ в Петербурге читайте на «Фонтанке».

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