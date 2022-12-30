В Петербурге вдвое меньше заражений, чем в Москве. А госпитализаций больше

Суточное число заражений коронавирусом в Петербурге без малого вдвое меньше, чем в Москве, — 717 против 1 420. А госпитализаций с вирусом больше — 128 против 123. В летальной статистике город на Неве тоже впереди — 15 смертей против 13, следует из данных федерального оперштаба.

Всего, по состоянию на 30 декабря, в России за сутки госпитализировано 956 человек, выявлено 5 810 новых случаев COVID-19 и подтверждено 50 летальных исходов.