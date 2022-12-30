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    COVID-19

    В Петербурге вдвое меньше заражений, чем в Москве. А госпитализаций больше

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    Суточное число заражений коронавирусом в Петербурге без малого вдвое меньше, чем в Москве, — 717 против 1 420. А госпитализаций с вирусом больше — 128 против 123. В летальной статистике город на Неве тоже впереди — 15 смертей против 13, следует из данных федерального оперштаба.

    Всего, по состоянию на 30 декабря, в России за сутки госпитализировано 956 человек, выявлено 5 810 новых случаев COVID-19 и подтверждено 50 летальных исходов.

    В эпидемиологической справке Смольного в пятницу говорится о том, что из 2 990 коек в красных зонах в Петербурге заняты 2 300. В реанимациях — 199 человек. На ИВЛ — 76.

    Несмотря на незатихающую пандемию, глава Роспотребнадзора выступила против введения новых ограничений на федеральном уровне.

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