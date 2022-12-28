Глава Роспотребнадзора высказалась против коронавирусных ограничений

Вводить коронавирусные ограничения в России на федеральном уровне нет оснований, и эта мера избыточная, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Как рассказала Попова в эфире «России 24» 28 декабря, экстраординарных мер по сдерживанию коронавируса в России вводить не требуется — они избыточны, а ситуация управляемая.

«Меры, которые мы научились принимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются»,— заявила Анна Попова (цитата по «Коммерсанту»).