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    Одна смерть отделяет Петербург от Москвы

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    Петербург продолжает удерживать лидерство в антирейтинге регионов России с самой высокой госпитализацией с коронавирусом. В летальной статистике отставание от Москвы минимально.

    По состоянию на 27 декабря в России за сутки госпитализировано 1 262 человека, на 139% больше по сравнению с 26 декабря. В том числе 188 госпитализаций в Петербурге и 124 — в Москве. По стране выявлено 5 197 новых случаев COVID-19, подтверждено 59 летальных исходов, в том числе 851 случай заражения и 15 смертей в городе на Неве и 1 076 заражений и 16 смертей в столице.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге уже больше двух сотен человек в реанимации с мощным ковидом.

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