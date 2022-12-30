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    Свободные дороги не помешали водителям Петербурга толкаться с общественным транспортом, дорожниками и друг с другом

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    Утром 30 декабря на дорогах Петербурга было на 1 балл свободнее обычного, хотя и на столько же плотнее, чем накануне. Пробки потянули всего на 4 балла, но это не помешало водителям биться в ДТП по свежему снегу. Досталось, например, автобусу и уборочной технике.

    На площади Восстания внедорожник «бросился наперерез» автобусу № 136М, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вадим. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с автобусом. Автомобилист вину признал, добавили на предприятии. В результате ДТП никто не пострадал.

    Пострадало от ДТП этим утром и трамвайное движение. Электротранспорт не стал непосредственным участником происшествия, но вынужден был больше часа ждать, пока разберут массовую аварию на Загородном проспекте.

    На северо-западе города подбили уборочную технику. При выезде из Новой Охты на Пискаревский проспект Renault Duster «помешал уборке снега», столкнувшись с грузовиком дорожников, пишут в «ДТП и ЧП».

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На развязке Дунайского проспекта и Кубинской улицы легковой автомобиль опрокинулся на крышу, сообщает очевидец Дмитрий. По следам можно предположить, что машина наехала на кучу снега у края дороги. На место приехала скорая, но о пострадавших не сообщается.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На перекрестке Замшиной улицы и проспекта Маршала Блюхера столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Обе машины вынесло на островок безопасности, добавляет участник группы Сергей.

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    На улице Седова, после съезда с Ивановской улицы в сторону проспекта Елизарова ранним утром посреди дороги собрался «паровозик» из трех машин.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    А на Выборгском шоссе внедорожник и легковую после столкновения раскидало по разным краям проезжей части.

    Самой загруженной улицей этим утром, по данным «Яндекс.Пробок», стало Московское шоссе, в обе стороны там наблюдались 7 баллов. По 5 баллов было на Невском проспекте к Дворцовой площади и на проспекте Культуры с Тихорецким проспектом в центр. Крупнейшие пробки зафиксировали на Планерной улице (3 км от Долгоозерной улицы до Приморского проспекта), Токсовском шоссе (2,6 км от остановки Токсовское шоссе до КАД), ЗСД (2,4 км от Вантового моста через Корабельный фарватер до набережной Макарова и 2 км от Вантового моста через Корабельный фарватер до тоннеля под рекой Смоленкой), а также на Октябрьской набережной и Малоохтинском проспекте (2 км от Октябрьской набережной дом № 8 до моста Александра Невского).

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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