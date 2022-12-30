Свободные дороги не помешали водителям Петербурга толкаться с общественным транспортом, дорожниками и друг с другом

Утром 30 декабря на дорогах Петербурга было на 1 балл свободнее обычного, хотя и на столько же плотнее, чем накануне. Пробки потянули всего на 4 балла, но это не помешало водителям биться в ДТП по свежему снегу. Досталось, например, автобусу и уборочной технике.



На площади Восстания внедорожник «бросился наперерез» автобусу № 136М, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вадим. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с автобусом. Автомобилист вину признал, добавили на предприятии. В результате ДТП никто не пострадал.