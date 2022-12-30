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    В Петербурге «арестовали» около 2 тысяч незаконных ёлок

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    Фото: Пресс-служба администрации губернатора Петербурга
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    Сотрудники администрации Петербурга и подведомственных учреждений продолжают проводить рейды по ёлочным базарам в разных районах города. С момента их официального открытия 20 декабря от незаконных торговых точек освобождено уже 33 земельных участка и изъято около двух тысяч деревьев, сообщили 30 декабря в пресс-службе Смольного.

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    Только за последние четыре дня в Петербурге ликвидировали 26 незаконных ёлочных базаров. Среди них торговые точки на Большой Московской улице, Пулковском шоссе, Богатырском и Светлановском проспектах, у станций метро «Пролетарская» и «Пионерская» и в других локациях.

    Напомним, что традиционные предновогодние ёлочные базары в Петербурге начали работать 20 декабря. Их адреса по всем районам можно посмотреть на «Фонтанке».

    Фото: Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

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