    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.98eur76.08

    Уничтожит ли аномальное тепло весь снег в Петербурге — прогноз метеоролога

    2867
    обсудить

    К утру 30 декабря высота снежного покрова в Петербурге составила 9 сантиметров, а на востоке Ленобласти — больше 30 сантиметров. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
    ПоделитьсяПоделиться

    «Учитывая тот факт, что уже в ближайшие часы в город на Неве вернётся оттепель, которая продлится до 1 января включительно и выйдет на свой максимум в новогоднюю ночь, возникает справедливый вопрос — сохранится ли снег в начале нового года?» — отмечает Леус.

    По его прогнозам, весь снег не сойдёт, хотя и подтает. Минимальной высота снежного покрова ожидается утром 2 января — 2–3 сантиметра. Затем в регион вернутся морозы с новым снегом.

    Напомним, в ночь на 30 декабря после снегопада в городе прибавилось 3 сантиметра снега. Улицы чистят 887 машин. А после наступления оттепели дорожникам придется переключиться на работы по водоотведению.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОттепельПогодаСнег
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close