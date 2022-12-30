Уничтожит ли аномальное тепло весь снег в Петербурге — прогноз метеоролога

К утру 30 декабря высота снежного покрова в Петербурге составила 9 сантиметров, а на востоке Ленобласти — больше 30 сантиметров. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Учитывая тот факт, что уже в ближайшие часы в город на Неве вернётся оттепель, которая продлится до 1 января включительно и выйдет на свой максимум в новогоднюю ночь, возникает справедливый вопрос — сохранится ли снег в начале нового года?» — отмечает Леус.
По его прогнозам, весь снег не сойдёт, хотя и подтает. Минимальной высота снежного покрова ожидается утром 2 января — 2–3 сантиметра. Затем в регион вернутся морозы с новым снегом.
Напомним, в ночь на 30 декабря после снегопада в городе прибавилось 3 сантиметра снега. Улицы чистят 887 машин. А после наступления оттепели дорожникам придется переключиться на работы по водоотведению.