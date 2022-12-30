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    Последнее рабочее утро года насыпало Петербургу 3 см пушистого снега

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Утро 30 декабря преподнесло Петербургу новогодний подарок в виде крупного пушистого снега. Правда, любоваться им придется недолго — к середине дня обещают потепление. Но пока что его сгребают в валы.

    Снег повалил с половины пятого часа утра, и ближе к одиннадцати в Петербурге насыпало уже 3 сантиметра, сообщает 30 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Улицы города сегодня чистят 887 машин, которые в первую очередь приводят в порядок проезжую часть. Собранный в валы снег позже отправят на утилизацию. Пешеходные зоны, остановки и тротуары расчищает 951 дворник. В садах, скверах и парках трудятся 252 трактора и 872 садовника.

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    К середине дня столбик термометра поползет вверх, обещают синоптики, и снег начнет активно таять. Это значит, что дорожникам придется переключиться на работы по водоотведению.

    С вопросами и предложениями по уборке городских улиц можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314-60-13. Также на дорожных предприятиях работают горячие линии, номера которых опубликованы на сайте ведомства.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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