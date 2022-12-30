Последнее рабочее утро года насыпало Петербургу 3 см пушистого снега

Утро 30 декабря преподнесло Петербургу новогодний подарок в виде крупного пушистого снега. Правда, любоваться им придется недолго — к середине дня обещают потепление. Но пока что его сгребают в валы.

Снег повалил с половины пятого часа утра, и ближе к одиннадцати в Петербурге насыпало уже 3 сантиметра, сообщает 30 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Улицы города сегодня чистят 887 машин, которые в первую очередь приводят в порядок проезжую часть. Собранный в валы снег позже отправят на утилизацию. Пешеходные зоны, остановки и тротуары расчищает 951 дворник. В садах, скверах и парках трудятся 252 трактора и 872 садовника.