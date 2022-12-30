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    В Москве после падения льда на голову генерала МЧС возбуждено уголовное дело

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    Уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Москве по результатам проверки Дорогомиловской прокуратуры. Об этом 30 декабря сообщает надзорное ведомство.

    Инцидент произошел в среду на Инициативной улице на западе столицы. Пострадал генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров. Его госпитализировали и сразу же прооперировали. В результате схода наледи он получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и повреждения шейного отдела позвоночника.

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