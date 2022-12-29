Генерал МЧС, на которого в Москве рухнула глыба льда, переведён из реанимации в отдельную палату

Пострадавший от падения глыбы льда в Москве глава департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенант Анатолий Елизаров переведён из реанимации в отдельную палату. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на экстренные службы столицы в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что при поступлении в больницу у генерала была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Также он получил сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника.
«Фонтанка» писала, что ЧП произошло накануне на Инициативной улице в Западном административном округе Москвы. Пострадавшего генерала Елизарова доставили в больницу, где сразу же прооперировали. Прокуратура столицы заявила о начале проверки.