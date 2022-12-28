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    В Москве лед с крыши упал на голову генерал-лейтенанта МЧС Елизарова

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    Генерал-лейтенант МЧС России попал в больницу после падения наледи с крыши в Москве. Инцидент произошел на западе города. Лед соскользнул с нежилого здания на Инициативной улице. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает 28 декабря РИА Новости.

    «Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС РФ. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании», — сказал собеседник агентства.

    В ТАСС уточнили имя генерал-лейтенанта. Пострадавшего зовут Анатолий Елизаров. После поступления в больницу его прооперировали.

    Прокуратура столицы уже заявила о начале проверки.

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