В Москве лед с крыши упал на голову генерал-лейтенанта МЧС Елизарова

Генерал-лейтенант МЧС России попал в больницу после падения наледи с крыши в Москве. Инцидент произошел на западе города. Лед соскользнул с нежилого здания на Инициативной улице. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает 28 декабря РИА Новости.



«Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС РФ. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании», — сказал собеседник агентства.



В ТАСС уточнили имя генерал-лейтенанта. Пострадавшего зовут Анатолий Елизаров. После поступления в больницу его прооперировали.



Прокуратура столицы уже заявила о начале проверки.

