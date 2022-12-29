Если едете на Новый год в Ленобласть – одевайтесь теплее. «Фонтанка» рассказывает, чего ждать от погоды

Накануне Нового года, в последнюю пятницу текущего, погода не порадует жителей и гостей Ленобласти. Там будет ветрено и мокро, а на дорогах – еще и скользко.



Прогноз 29 декабря публикует пресс-служба ГУ МЧС по региону. В большинстве районов ожидается снег, а кое-где – и дождь. Ночью похолодает до -2…7 градусов, на востоке – даже до -10, но днем потеплеет до -5…0, а на западе возможны и +4 градуса.

Порывы ветра в пятницу смогут достигать 6-11 метров в секунду. А в новогоднюю ночь, 31 декабря, и 1 января – от 15 до 17, отмечает 47 news. И водителям, и пешеходам советуют быть внимательнее из-за гололеда.