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    Если едете на Новый год в Ленобласть – одевайтесь теплее. «Фонтанка» рассказывает, чего ждать от погоды

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    Накануне Нового года, в последнюю пятницу текущего, погода не порадует жителей и гостей Ленобласти. Там будет ветрено и мокро, а на дорогах – еще и скользко.

    Прогноз 29 декабря публикует пресс-служба ГУ МЧС по региону. В большинстве районов ожидается снег, а кое-где – и дождь. Ночью похолодает до -2…7 градусов, на востоке – даже до -10, но днем потеплеет до -5…0, а на западе возможны и +4 градуса.

    Порывы ветра в пятницу смогут достигать 6-11 метров в секунду. А в новогоднюю ночь, 31 декабря, и 1 января – от 15 до 17, отмечает 47 news. И водителям, и пешеходам советуют быть внимательнее из-за гололеда.

    Петербуржцам приятной погоды в Новый год тоже ждать не приходится: ее может подпортить циклон «Лидди», который понемногу подбирается к городу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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