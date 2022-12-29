Детям участников боевых действий на Украине предоставят квоту для поступления в вузы

Дети участников боевых действий на Украине смогут поступать в вузы по квоте. Такой закон 29 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Это право получают дети граждан следующих категорий:
- военнослужащих — мобилизованных или контрактников;
- заключивших контракт добровольцев;
- сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов исполнительной власти и госорганов, где предусмотрена военная служба — в том числе принимавших участие в боевых действиях в других государствах;
- а также Героев России и тех, кто награжден тремя орденами Мужества.
Вузы должны будут сами ежегодно устанавливать квоту, но она не должна быть ниже 10%. Речь идет об обучении по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, но для зачисления абитуриенту нужно успешно пройти вступительные испытания, если они проводятся. При этом приоритет при зачислении отдается детям участников боевых действий на Украине, погибших или получивших ранения.
Также Владимир Путин гарантировал выплаты семьям раненых и погибших гражданских, командированных в новые регионы РФ. В случае ранения их близким полагается компенсация в 3 миллиона рублей, а в случае смерти — 5 миллионов.