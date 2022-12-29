    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, вос

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.98eur76.08

    Детям участников боевых действий на Украине предоставят квоту для поступления в вузы

    1422
    12 комментариев

    Дети участников боевых действий на Украине смогут поступать в вузы по квоте. Такой закон 29 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Это право получают дети граждан следующих категорий:

    • военнослужащих — мобилизованных или контрактников;
    • заключивших контракт добровольцев;
    • сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов исполнительной власти и госорганов, где предусмотрена военная служба — в том числе принимавших участие в боевых действиях в других государствах;
    • а также Героев России и тех, кто награжден тремя орденами Мужества.

    Вузы должны будут сами ежегодно устанавливать квоту, но она не должна быть ниже 10%. Речь идет об обучении по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, но для зачисления абитуриенту нужно успешно пройти вступительные испытания, если они проводятся. При этом приоритет при зачислении отдается детям участников боевых действий на Украине, погибших или получивших ранения.

    Также Владимир Путин гарантировал выплаты семьям раненых и погибших гражданских, командированных в новые регионы РФ. В случае ранения их близким полагается компенсация в 3 миллиона рублей, а в случае смерти — 5 миллионов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close