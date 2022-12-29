В Москве арестовали новых фигурантов дела о хищении 100 миллионов на военном подряде

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух новых фигурантов дела, связанного с хищениями 100 миллионов рублей при выполнении государственного оборонзаказа. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.



Под арестом обвиняемые останутся до 5 февраля. Подробности об их личностях не сообщаются — известно, что одному 34 года, а другому — 38 лет.



Фигурантам вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. По делу уже арестована гендиректор московской стройфирмы Татьяна Алябьева. Следствие полагает, что она с соучастниками заключила фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислила им минимум 100 миллионов рублей, которые пошли совсем не на исполнение военного контракта.

