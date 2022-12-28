    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, южн

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.33eur75.66

    В деле о московских хищениях 100 млн на военном подряде появились еще два фигуранта. Им грозит арест

    2165
    4 комментария

    В Москве продолжают расследовать дело о хищении не менее 100 миллионов рублей на военном контракте. Обвинение предъявили еще двоим фигурантам, 34 и 38 лет, сообщает 28 декабря пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Следствие планирует ходатайствовать об их аресте. Главная героиня дела — гендиректор московской стройфирмы Татьяна Алябьева. По версии следствия, в 2019 и 2020 годах АО «Главное управление обустройства войск» и ООО ВСК (переименованное в ООО «СД Атриум»), которым управляла фигурантка, заключили договоры о реконструкции многоквартирного дома в военной части Иркутска и о строительстве объектов в военном городке Ульяновска. Обществу перечислили более 400 миллионов рублей аванса.

    «В целях извлечения выгоды для себя и иных лиц Татьяна Алябьева и ее соучастники заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислили им не менее 100 млн рублей, которые присвоили себе и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с генеральным подрядчиком контракта государственного оборонного заказа», — сообщает СК.

    Алябьевой вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. Ранее она уже получала срок за аналогичное преступление, а сейчас арестована.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close