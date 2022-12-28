В деле о московских хищениях 100 млн на военном подряде появились еще два фигуранта. Им грозит арест

В Москве продолжают расследовать дело о хищении не менее 100 миллионов рублей на военном контракте. Обвинение предъявили еще двоим фигурантам, 34 и 38 лет, сообщает 28 декабря пресс-служба Следственного комитета РФ.



Следствие планирует ходатайствовать об их аресте. Главная героиня дела — гендиректор московской стройфирмы Татьяна Алябьева. По версии следствия, в 2019 и 2020 годах АО «Главное управление обустройства войск» и ООО ВСК (переименованное в ООО «СД Атриум»), которым управляла фигурантка, заключили договоры о реконструкции многоквартирного дома в военной части Иркутска и о строительстве объектов в военном городке Ульяновска. Обществу перечислили более 400 миллионов рублей аванса.

