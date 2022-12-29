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    Путин подписал закон о снижении максимальных ставок по микрозаймам

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% годовых. Документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

    Максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кроме того, предельная задолженность по кредитам сроком до года, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа. После достижения этой отметки, как отмечали в Центробанке, все начисления прекратятся.

    Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

    Поправки, ужесточающие условия выдачи микрозаймов, были внесены в Госдуму в ноябре 2021 года. Во время обсуждения законопроекта выдвигались разные предложения, в том числе о снижении предельной ставки до 0,5%, но ЦБ такую инициативу не поддержал. Участники рынка МФО говорили, что настолько низкая ставка сделает работу части организаций убыточной, а другие будут вынуждены усилить проверку клиентов и чаще отказывать им. Получившие отказ могут отправиться искать быстрые займы на черном рынке.

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