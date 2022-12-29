Путин подписал закон о снижении максимальных ставок по микрозаймам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% годовых. Документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.



Максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кроме того, предельная задолженность по кредитам сроком до года, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа. После достижения этой отметки, как отмечали в Центробанке, все начисления прекратятся.

