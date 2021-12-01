Дело в ставке. ЦБ предрекает закрытие четверти микрофинансовых организаций в России

Как сообщил 1 декабря зампред ЦБ Владимир Чистюхин на XX Национальной конференции по микрофинансированию, в случае принятия законопроекта о снижении предельных ставок почти четверти МФО придется перестроить бизнес-модель. В противном случае они будут вынуждены закрыться.

Принятие закона о снижении предельной ставки по займам с 1% до 0,8% может привести к закрытию до 300 микрофинансовых организаций (МФО). Им попросту станет невыгодно предоставлять краткосрочные кредиты, считают в Центробанке России.

«Я думаю, если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным, и, соответственно, они будут вынуждены рынок покинуть принудительно», — цитирует Чистюхина РБК.

Он отметил, что у микрофинансовых организаций будет три месяца, чтобы изменить свои подходы к кредитованию. Саму инициативу по снижению предельной ставки в Центробанке оценивают положительно, поскольку это позволит выдавать займы более надежным клиентам.

Чистюхин добавил, что за девять месяцев 2021 года в России было выдано 440 млрд рублей микрозаймов, что на половину больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в реестре Центробанка состоят 1 259 микрофинансовых организаций.

Законопроект об ужесточении выдач микрозаймов был внесен в Госдуму 22 ноября. Документ предусматривает снижение максимально возможной ставки по таким кредитам с 1% до 0,8% в день или с 365% до 292% годовых, а размера переплаты — с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды.

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