На дорогах Петербурга плотнее обычного: основные пробки собрали центр и набережные

Дорожные заторы в Петербурге вечером 29 декабря достигли 7 баллов уже в пятом часу. Это на 1 балл больше обычного для четверга. Сильнее всего пока застряли набережные.

Плотный затор, по данным «Яндекс.Пробок», собрался на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных, а также на Приморском проспекте в сторону севера города. Там проезду мешают ДТП. Арсенальная и Свердловская набережные стоят от Литейного моста до Пискаревского проспекта. Набережная Кутузова и Дворцовая набережная встали к Троицкому мосту.