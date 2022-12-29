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    На дорогах Петербурга плотнее обычного: основные пробки собрали центр и набережные

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    Дорожные заторы в Петербурге вечером 29 декабря достигли 7 баллов уже в пятом часу. Это на 1 балл больше обычного для четверга. Сильнее всего пока застряли набережные.

    Плотный затор, по данным «Яндекс.Пробок», собрался на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных, а также на Приморском проспекте в сторону севера города. Там проезду мешают ДТП. Арсенальная и Свердловская набережные стоят от Литейного моста до Пискаревского проспекта. Набережная Кутузова и Дворцовая набережная встали к Троицкому мосту.

    В 16:42 необычно плотная пробка собралась на Мурманском шоссе. Затор длиной 5,9 километра растянулся от АЗС до проспекта Большевиков. Традиционно плотно также на Ивановской улице, а на проспекте Обуховской Обороны скопилась 3-километровая пробка из центра к Володарскому мосту.

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