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    На Приморском проспекте «отдыхает» автомобиль и тянется 4-километровый хвост

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    Пара ДТП, в том числе с «перевертышем», добавили препятствий водителям в Приморском районе Петербурга. Пробка тянется из соседнего района.

    На Приморском проспекте, в районе дома 4, легковой автомобиль опрокинулся на бок во втором справа ряду, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». А неподалеку притерлись Honda Civic и Skoda. «Лучше езжайте по правой полосе, левая и центральная в осколках», — добавляют в группе.

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    По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте скопился затор в сторону ЗСД. Пробка тянется на 4 с лишним километра по Приморскому проспекту, Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережным, начинаясь у Сампсониевского моста.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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