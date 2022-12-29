На Приморском проспекте «отдыхает» автомобиль и тянется 4-километровый хвост

Пара ДТП, в том числе с «перевертышем», добавили препятствий водителям в Приморском районе Петербурга. Пробка тянется из соседнего района.
На Приморском проспекте, в районе дома 4, легковой автомобиль опрокинулся на бок во втором справа ряду, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». А неподалеку притерлись Honda Civic и Skoda. «Лучше езжайте по правой полосе, левая и центральная в осколках», — добавляют в группе.
По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте скопился затор в сторону ЗСД. Пробка тянется на 4 с лишним километра по Приморскому проспекту, Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережным, начинаясь у Сампсониевского моста.