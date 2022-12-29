    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd71.33eur75.66

    COVID-19

    Италия ждет от Евросоюза защиты от больных китайцев

    1654
    2 комментария

    Евросоюз должен ввести общие правила тестирования пассажиров, прибывающих из Китая в Европу, заявила премьер-министр Итальянской Республики Джорджия Мелони.

    Как сообщает 29 декабря Reuters, по мнению Мелони, итальянские меры рискуют быть «не полностью эффективными», если их не распространить на весь Евросоюз. Ранее Италия и еще четыре страны ввели обязательное тестирование для пассажиров из Поднебесной. «Мы ожидаем и надеемся, что ЕС захочет действовать таким образом», — отметила Мелони в ходе пресс-конференции в Риме.

    Китай, в котором произошла мощнейшая с начала пандемии вспышка коронавируса, тем не менее анонсировал постепенный выход из карантина и «поднятие железного занавеса».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close