Италия ждет от Евросоюза защиты от больных китайцев

Евросоюз должен ввести общие правила тестирования пассажиров, прибывающих из Китая в Европу, заявила премьер-министр Итальянской Республики Джорджия Мелони.

Как сообщает 29 декабря Reuters, по мнению Мелони, итальянские меры рискуют быть «не полностью эффективными», если их не распространить на весь Евросоюз. Ранее Италия и еще четыре страны ввели обязательное тестирование для пассажиров из Поднебесной. «Мы ожидаем и надеемся, что ЕС захочет действовать таким образом», — отметила Мелони в ходе пресс-конференции в Риме.

Китай, в котором произошла мощнейшая с начала пандемии вспышка коронавируса, тем не менее анонсировал постепенный выход из карантина и «поднятие железного занавеса».