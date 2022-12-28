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    COVID-19

    Китай будет пускать без ПЦР-тестов на границе

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    ПЦР-тестирование на въезде в Китай отменяется, заявили в Главном таможенном управлении КНР.

    Как пишет 28 декабря РИА Новости, Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января. На границе тест сдавать не придется, но надо будет предоставить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.

    Накануне СМИ анонсировали, что в 2023 году Китай снимет коронавирусные ограничения и откроет границы. Но, вероятно, это произойдет не быстро.

    Отметим, что туристов нововведение не касается — их в Китай пока не пускают вообще.

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