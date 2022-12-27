СМИ: Китай откроет границы и отменит карантин

Китай откроет границы и отменит карантин с 8 января, сообщила газета South China Morning Post.



Как узнали журналисты 27 декабря, это решение — последний шаг страны на пути к отказу от трехлетнего «железного занавеса» из-за Covid-19 и переходу к жизни с вирусом. При этом местные власти будут лишены права закрывать целые общины на карантин с начала следующего месяца.

В пресс-службе Генконсульства РФ в Харбине подтвердили РИА Новости начавшийся процесс открытия страны.

«Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска», — заявили в Генконсульстве.