«Герои и выродки» перекроют движение в Петербурге в январе

Съемки художественного фильма Андрея Кончаловского потеснят водителей в Петербурге в последний день новогодних каникул. В Адмиралтейском районе на день перекроют две улицы, сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту.
С 9:00 до 18:00 8 января перекроют движение транспорта по:
- набережной Крюкова канала от Садовой улицы до дома 24,
- Щепяному переулку от набережной Крюкова канала до дома 4–6.
А с полуночи до 18:00 по этим же адресам будет запрещена остановка транспорта.
Фильм «Герои и выродки. Хроники русской революции» расскажет о событиях, предшествовавших Октябрьской революции. Съемки в Петербурге начались осенью. В ноябре мужчины в форме Российской империи привлекли внимание горожан. Ранее сообщали, что картина будет состоять из 16 эпизодов.