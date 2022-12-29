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    «Герои и выродки» перекроют движение в Петербурге в январе

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Съемки художественного фильма Андрея Кончаловского потеснят водителей в Петербурге в последний день новогодних каникул. В Адмиралтейском районе на день перекроют две улицы, сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту.

    С 9:00 до 18:00 8 января перекроют движение транспорта по:

    • набережной Крюкова канала от Садовой улицы до дома 24,
    • Щепяному переулку от набережной Крюкова канала до дома 4–6.

    А с полуночи до 18:00 по этим же адресам будет запрещена остановка транспорта.

    Фильм «Герои и выродки. Хроники русской революции» расскажет о событиях, предшествовавших Октябрьской революции. Съемки в Петербурге начались осенью. В ноябре мужчины в форме Российской империи привлекли внимание горожан. Ранее сообщали, что картина будет состоять из 16 эпизодов.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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