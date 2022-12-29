«Герои и выродки» перекроют движение в Петербурге в январе

Съемки художественного фильма Андрея Кончаловского потеснят водителей в Петербурге в последний день новогодних каникул. В Адмиралтейском районе на день перекроют две улицы, сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту.



С 9:00 до 18:00 8 января перекроют движение транспорта по: