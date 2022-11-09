В Петербурге заметили господ в имперской форме. В Смольном объяснили, кто это

На Итальянской улице в среду было атмосферно: там прохаживались мужчины в форме Российской империи. Снимки 9 ноября «Фонтанке» прислал внимательный прохожий.
По словам очевидца, с камерами рядом никто не стоял — неподалеку он заметил только фургончик, похожий на съемочный. Сейчас в Петербурге действительно идет работа над фильмом «Герои и выродки» Андрея Кончаловского, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по культуре.
Подробностей о ленте известно немного. Ранее в СМИ сообщали, что картина расскажет о событиях, предшествующих Октябрьской революции, и будет состоять из 16 эпизодов.
В мае Кончаловский объявлял, что ищет непрофессионального актера на роль Григория Распутина. Тогда же на сайте проекта искали людей, похожих на Крупскую, Ленина, Сталина, Маяковского, Есенина и других исторических персонажей. Отмечалось, что они нужны для работы над сериалом, «посвящённым событиям начала XX века, изменившим Россию и мир».