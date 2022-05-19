    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-в

    764мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Кино

    Андрей Кончаловский ищет непрофессионального актера на роль Распутина

    1345
    1 комментарий

    Режиссер Андрей Кончаловский ищет похожего на Распутина непрофессионального актера. Он разместил соответствующее объявление в соцсетях 19 мая.

    На своей странице он показал фотографию Григория Распутина и подчеркнул, что тот обладал «магнетической силой», а его «светлые глаза буквально гипнотизировали людей».

    «Если вы знаете человека, обладающего портретным сходством с этим героем, расскажите ему о нашем проекте или отметьте в комментарии», — написал режиссер.

    Желающему сыграть Распутина нужно заполнить анкету на сайте кастинга.

    Так Андрей Кончаловский ищет актеров для своего нового сериала. Подробности проекта не раскрываются, известно лишь, что он будет «посвящён событиям начала XX века, изменившим Россию и мир». Кроме Распутина, на сайте кастинга ищут людей, похожих на Крупскую, Ленина, Сталина, Маяковского, Есенина и других исторических персонажей.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    hal9000
    Эт еще большой вопрос что он из крестьян из сибирских..))..да и потом надо учитывать что хитропопым он стал уже потом когда подлез поближе к царской семье..там ему волей неволей уже надо было играть кучу ролей ..а изначально он был простой но с большими амбициями..
    Фильм я так понимаю будет уже о той части когда он уже стал хитропопым..)..приближенным к семье..поэтому человека на эту роль надо искать не среди народа обычного а например среди депутатов..либо приглядется к администрации президента..либо там в кремле незаметно последить за интригами там всяких честолюбцев карьеристов и прочих похожих..похожего надо искать среди властных структур ,а среди народа эт будет Распутин начальный..))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close