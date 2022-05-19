Андрей Кончаловский ищет непрофессионального актера на роль Распутина

Эт еще большой вопрос что он из крестьян из сибирских..))..да и потом надо учитывать что хитропопым он стал уже потом когда подлез поближе к царской семье..там ему волей неволей уже надо было играть кучу ролей ..а изначально он был простой но с большими амбициями..

Фильм я так понимаю будет уже о той части когда он уже стал хитропопым..)..приближенным к семье..поэтому человека на эту роль надо искать не среди народа обычного а например среди депутатов..либо приглядется к администрации президента..либо там в кремле незаметно последить за интригами там всяких честолюбцев карьеристов и прочих похожих..похожего надо искать среди властных структур ,а среди народа эт будет Распутин начальный..))