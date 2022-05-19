Андрей Кончаловский ищет непрофессионального актера на роль Распутина

Режиссер Андрей Кончаловский ищет похожего на Распутина непрофессионального актера. Он разместил соответствующее объявление в соцсетях 19 мая.
На своей странице он показал фотографию Григория Распутина и подчеркнул, что тот обладал «магнетической силой», а его «светлые глаза буквально гипнотизировали людей».
«Если вы знаете человека, обладающего портретным сходством с этим героем, расскажите ему о нашем проекте или отметьте в комментарии», — написал режиссер.
Желающему сыграть Распутина нужно заполнить анкету на сайте кастинга.
Так Андрей Кончаловский ищет актеров для своего нового сериала. Подробности проекта не раскрываются, известно лишь, что он будет «посвящён событиям начала XX века, изменившим Россию и мир». Кроме Распутина, на сайте кастинга ищут людей, похожих на Крупскую, Ленина, Сталина, Маяковского, Есенина и других исторических персонажей.