«Союзмультфильм» готовит «наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

На киностудии «Союзмультфильм» 29 декабря рассказали о планах экранизации двух книг.



«Во-первых, это «Малуша» Олега Роя, на которую мы сейчас приобрели права и находимся в стадии написания сценария, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. — Это история, в центре которой варяг Эрик, который по сюжету оказывается на Руси, встречает дитя земли Малушу и после всех приключений понимает, что истинная сила — в добром сердце, а не в топоре».



Также «Союзмультфильм» купил права на «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой.



«Это фактически наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов, — заявили на студии. — Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий».

