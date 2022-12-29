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    Кино

    «Союзмультфильм» готовит «наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

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    На киностудии «Союзмультфильм» 29 декабря рассказали о планах экранизации двух книг.

    «Во-первых, это «Малуша» Олега Роя, на которую мы сейчас приобрели права и находимся в стадии написания сценария, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. — Это история, в центре которой варяг Эрик, который по сюжету оказывается на Руси, встречает дитя земли Малушу и после всех приключений понимает, что истинная сила — в добром сердце, а не в топоре».

    Также «Союзмультфильм» купил права на «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой.

    «Это фактически наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов, — заявили на студии. — Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий».

    Напомним, 1 января на экраны выходит «Чебурашка», в которой анимационный герой «играет» наравне с актерами, среди которых Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева. «Фонтанка» уже посмотрела новый мультфильм.

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