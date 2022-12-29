В Петербурге мастер спорта СССР сломала руку, поскользнувшись на улице

Поездкой в травмпункт завершилась для многократной чемпионки Ленинграда по спортивному ориентированию Ирины Степановой прогулка по петербургским улицам. Мастер спорта поскользнулась на гололеде на улице Мечникова.



В результате врачи диагностировали у Степановой закрытый перелом руки. Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе спорткомитета, бывшая спортсменка сейчас находится дома, чувствует себя хорошо и готовится к Новому году.



Ирина Степанова — тренер, мастер спорта СССР, 13 раз выигрывала всесоюзные соревнования, чемпионка мира среди ветеранов и почётный член Федерации спортивного ориентирования РФ.