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    В Петербурге мастер спорта СССР сломала руку, поскользнувшись на улице

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    Поездкой в травмпункт завершилась для многократной чемпионки Ленинграда по спортивному ориентированию Ирины Степановой прогулка по петербургским улицам. Мастер спорта поскользнулась на гололеде на улице Мечникова.

    В результате врачи диагностировали у Степановой закрытый перелом руки. Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе спорткомитета, бывшая спортсменка сейчас находится дома, чувствует себя хорошо и готовится к Новому году.

    Ирина Степанова — тренер, мастер спорта СССР, 13 раз выигрывала всесоюзные соревнования, чемпионка мира среди ветеранов и почётный член Федерации спортивного ориентирования РФ.

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