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    Жительница Ленобласти 8 лет следит за дуплом. Из дупла тоже наблюдают

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    Жительница Приморска Ирина Козырева 8 лет наблюдает за жизнью в дупле, что находится в сосне у её дома. В 2020 году «Фонтанка» уже писала об удивительных вещах, что там происходят. 29 декабря мы решили поинтересоваться, кто обитал в дупле в уходящем году.

    Оказалось, что «съёмная квартира» в стволе дерева всё так же пользуется спросом.

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    «В этом году в нём жили белки, несколько дней пролётом утка и дятлы — большая желна и малый пёстрый. На соседней сосне установили новый домик, сделанный из ствола сосны с естественным дуплом. В нём сразу вывели птенцов скворцы, потом синички, летом жили дятлы, наведывались белки», — поделилась новостями Ирина.

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