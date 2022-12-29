Жительница Ленобласти 8 лет следит за дуплом. Из дупла тоже наблюдают

Жительница Приморска Ирина Козырева 8 лет наблюдает за жизнью в дупле, что находится в сосне у её дома. В 2020 году «Фонтанка» уже писала об удивительных вещах, что там происходят. 29 декабря мы решили поинтересоваться, кто обитал в дупле в уходящем году.

Оказалось, что «съёмная квартира» в стволе дерева всё так же пользуется спросом.