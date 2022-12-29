Театр без аншлага. Как троица из Самары разбогатела на «Пушкинских картах»

В Самаре разоблачили масштабную мошенническую схему по выводу и хищению денег с «Пушкинских карт». Собственный театр приносил его «худрукам» миллионы, но зрителей там не видели. Об этом 29 декабря рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным следствия, еще летом злоумышленники открыли некий «Театр нового времени», который прошел верификацию на портале «ПроКультура.рф» и подключился к проекту «Пушкинская карта».
Театр показывал спектакли, в которых играли выпускники Самарского института культуры, не попавшие в профессиональные труппы. При этом цена за билет была 3–3,5 тысячи рублей — за такие деньги в Самаре можно попасть в партер на премьеру в театр оперы и балета. Но даже это не отпугивало «зрителей», которые, судя по бумагам, буквально набивали залы, однако в действительности на спектакли никто не ходил.
Суть схемы заключалась в следующем: злоумышленники заранее находили студентов, которым предлагали «обналичить» «Пушкинские карты». Молодые люди получали от 1,5 до 2 тысяч рублей на счет, а взамен делились данными со своих карт, после чего мошенники «продавали» билеты в свой же театр, оплачивая их «Пушкинской картой» (ее номинал — 5 тысяч). Таким образом «театралы» заработали не менее 15 млн рублей.
Сейчас задержаны предполагаемый 28-летний организатор схемы и двое его вероятных подельников. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
Хинштейн считает, что подобные случаи были не только в Самаре, так как даже в Telegram можно найти специальные чат-боты, предлагающие обналичить средства с «Пушкинских карт». Депутат уже предложил главам Минкульта и Минцифры скорректировать принцип верификации участников программы «Пушкинская карта».