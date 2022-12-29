Театр без аншлага. Как троица из Самары разбогатела на «Пушкинских картах»

В Самаре разоблачили масштабную мошенническую схему по выводу и хищению денег с «Пушкинских карт». Собственный театр приносил его «худрукам» миллионы, но зрителей там не видели. Об этом 29 декабря рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.



По данным следствия, еще летом злоумышленники открыли некий «Театр нового времени», который прошел верификацию на портале «ПроКультура.рф» и подключился к проекту «Пушкинская карта».



Театр показывал спектакли, в которых играли выпускники Самарского института культуры, не попавшие в профессиональные труппы. При этом цена за билет была 3–3,5 тысячи рублей — за такие деньги в Самаре можно попасть в партер на премьеру в театр оперы и балета. Но даже это не отпугивало «зрителей», которые, судя по бумагам, буквально набивали залы, однако в действительности на спектакли никто не ходил.

