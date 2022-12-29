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    СК показал, как выглядит цех режимного предприятия в Петербурге после хлопка

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    3 комментария

    Следственный комитет проводит проверку после ЧП на предприятии в Невском районе.

    По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу 29 декабря, там произошел «выброс энергии», в результате которого пострадали двое сотрудников.

    СК также публикует фото с места происшествия.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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    Там сейчас проходит осмотр.

    Двух пострадавших госпитализировали.

    Разгерметизация, предположительно, баллонов с газом произошла около 9 утра в цеху ФГУП СКТБ Технолог. Так как объект, в частности, выполняет заказы Минобороны, то информации о ЧП немного.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб

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