СК показал, как выглядит цех режимного предприятия в Петербурге после хлопка

Следственный комитет проводит проверку после ЧП на предприятии в Невском районе.
По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу 29 декабря, там произошел «выброс энергии», в результате которого пострадали двое сотрудников.
СК также публикует фото с места происшествия.
Там сейчас проходит осмотр.
Двух пострадавших госпитализировали.
Разгерметизация, предположительно, баллонов с газом произошла около 9 утра в цеху ФГУП СКТБ Технолог. Так как объект, в частности, выполняет заказы Минобороны, то информации о ЧП немного.