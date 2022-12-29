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    Грузовики и легковушки штурмуют границу с Эстонией. Ивангород работает на пределе

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    Пункт пропуска на границе с Эстонией в Ивангороде работает на пределе пропускной способности. Грузовики массово выезжают из России, сообщили в пресс — службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

    «Наблюдается увеличение потоков грузового автотранспорта, следующего на выезд из Российской Федерации, отмечаются скопления до 160 единиц, при проектной пропускной способности 200 машин в сутки в обоих направлениях (въезд/выезд)», — сообщили в ведомстве 29 декабря.

    В преддверии новогодних праздников выросло и число легковушек: «пассажиропоток в указанное время зачастую превышает проектную пропускную способность пункта пропуска».

    Пограничники предупреждают о возможном длительном ожидании на границе и советуют заранее проверить все документы, необходимые для предъявления на погранконтроле, а также «учитывать временной и погодный факторы, выбирать оптимальные для себя маршруты движения».

    Как писала «Фонтанка», в 2023 году российско-эстонская граница в Ивангороде и вовсе может временно закрыться для транспорта на реконструкцию.

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