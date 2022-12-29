Грузовики и легковушки штурмуют границу с Эстонией. Ивангород работает на пределе

Пункт пропуска на границе с Эстонией в Ивангороде работает на пределе пропускной способности. Грузовики массово выезжают из России, сообщили в пресс — службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Наблюдается увеличение потоков грузового автотранспорта, следующего на выезд из Российской Федерации, отмечаются скопления до 160 единиц, при проектной пропускной способности 200 машин в сутки в обоих направлениях (въезд/выезд)», — сообщили в ведомстве 29 декабря.

В преддверии новогодних праздников выросло и число легковушек: «пассажиропоток в указанное время зачастую превышает проектную пропускную способность пункта пропуска».