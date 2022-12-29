    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    759мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.33eur75.66

    Сотрудник музея просил водителя каршеринга думать по-петербургски, но тот продолжил стрелять по входной двери

    4565
    2 комментария

    Мужчина заблокировал двери в парадную дома в Невском районе Петербурга винтовкой.

    В полицию сообщение о стрельбе на проспекте Обуховской Обороны поступило накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. Сотрудник одного из петербургских музеев рассказал, что водитель каршеринга, припаркованного у дома 142 по проспекту Обуховской Обороны, стреляет по двери парадной. Местный житель сделал ему замечание, но стрельба продолжилась.

    Наряд полиции нашел у указанного адреса «КИА Рио», за рулем которой был 29-летний мужчина. В салоне обнаружили не только пневматическую винтовку, но и набор из наркомагазина: пакетик с веществом растительного происхождения, еще один с порошком и два шприца с жидкостью. Водителя увезли в отдел полиции. Там на него составили протокол о потреблении наркотиков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаСтрельба из винтовки
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close