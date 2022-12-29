Сотрудник музея просил водителя каршеринга думать по-петербургски, но тот продолжил стрелять по входной двери

Мужчина заблокировал двери в парадную дома в Невском районе Петербурга винтовкой.
В полицию сообщение о стрельбе на проспекте Обуховской Обороны поступило накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. Сотрудник одного из петербургских музеев рассказал, что водитель каршеринга, припаркованного у дома 142 по проспекту Обуховской Обороны, стреляет по двери парадной. Местный житель сделал ему замечание, но стрельба продолжилась.
Наряд полиции нашел у указанного адреса «КИА Рио», за рулем которой был 29-летний мужчина. В салоне обнаружили не только пневматическую винтовку, но и набор из наркомагазина: пакетик с веществом растительного происхождения, еще один с порошком и два шприца с жидкостью. Водителя увезли в отдел полиции. Там на него составили протокол о потреблении наркотиков.