Reuters: В Перу шаманы «увидели» завершение военного конфликта на Украине в 2023 году

Уже в 2023 году военный конфликт между Россией и Украиной может завершиться, а мирный договор между странами может быть подписан уже к августу. Во всяком случае, такое будущее «увидели» перуанские шаманы. Об этом 29 декабря сообщает агентство Reuters.

В среду на вершине холма Сан-Кристобаль шаманы, одетые в традиционную андскую одежду, приветствовали наступающий 2023 год. Они провели церемонию очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов России и Украины.

«Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели», — рассказал шаман Клеоф Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.