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    Reuters: В Перу шаманы «увидели» завершение военного конфликта на Украине в 2023 году

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    Уже в 2023 году военный конфликт между Россией и Украиной может завершиться, а мирный договор между странами может быть подписан уже к августу. Во всяком случае, такое будущее «увидели» перуанские шаманы. Об этом 29 декабря сообщает агентство Reuters.

    В среду на вершине холма Сан-Кристобаль шаманы, одетые в традиционную андскую одежду, приветствовали наступающий 2023 год. Они провели церемонию очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов России и Украины.

    «Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели», — рассказал шаман Клеоф Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.

    Такая церемония в конце декабря проходит ежегодно. Шаманы также предсказали стихийные бедствия.

    «В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном за границей, в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты... будет много трагедий, в основном климатических», — рассказал шаман Уолтер Алеркон.

    В прошлом году перуанские шаманы на 2022 год предсказали «исчезновение» коронавируса, экономические трудности и то, что конфликта на Украине ожидать не стоит.

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